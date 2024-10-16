Астролог назвал самые негостеприимные знаки Зодиака

Сегодня мы не столь категоричны и оставляем за каждым из нас право самим решать, пускать в свой дом гостей или нет, тем более что встретиться с друзьями и знакомыми можно и на нейтральной территории. Астролог Людмила Булгакова назвала самые негостеприимные знаки Зодиака.

Телец

Тельцов нельзя назвать недружелюбными людьми, но свой собственный комфорт они ценят выше, поэтому не очень любят видеть у себя в доме посторонних людей, под которых надо подстраиваться, ущемляя себя. А вот вне дома – в кафе или в гостях у других людей – они чувствуют себя удобно.

Рак

Раки очень любят свой дом, поэтому лучшим занятием считают уход за ним – уборку, наведение порядка и создание уюта, но принадлежащее им жилье, на их взгляд, предназначена только для родных и близких, а чужим там не место. Конечно, если гости нагрянут внезапно, их примут, но без энтузиазма.

Козерог

Козероги считают, что дом предназначен для отдыха, предпочитают, чтобы там, где они живут, было тихо, чисто и спокойно, а с гостями так не получается. Переутомившись на работе, эти – главные трудоголики зодиакального круга – хотят дома насладиться одиночеством.

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