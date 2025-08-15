Астролог назвал самые неразговорчивые знаки Зодиака

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Дева Скорпион Козерог

Но что делать, если из собеседника и трех слов не выдавишь, о каком уж тут — полноценном — общении с такими молчунами может идти речь? Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, самые неразговорчивые знаки Зодиака

Дева

Девы молчат не со всеми и не всегда, но уж если человек им по какой-то причине не понравится или им покажется, что о не разделяет их взгляды на жизнь и интересы, они вряд ли станут с ним общаться — ограничатся краткими «да» и «нет», а то и вовсе предпочтут отмолчаться.

Скорпион

Скорпионы очень не любят делиться с кем-либо подробностями своей личной жизни — такое отношение представителей знака необходимо заслужить. Ну а с теми, кто не входит в близкий круг их общения, они предпочитают разговаривать кратно, а еще лучше — вообще молчать.

Реклама

Козерог

Козероги, как самые трудолюбивые представители зодиакального круга, стараются тратить время и силы только на то, что имеет для них значение — то есть, свою работу, а также связанные с ней темы, все остальное они предпочитают игнорировать, а в навязанных им разговорах — молчать.

Читайте также: