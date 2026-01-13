Астролог назвал самые неуравновешенные знаки Зодиака

Гороскоп / © Credits

Одни на них смотрят с завидным спокойствием и даже равнодушием, другие — нервничают только по действительно веским причинам, но есть и те, кто из каждой мелочи устраивает трагедию с паникой и истерикой.

Астролог Людмила Булгакова назвала самые неуравновешенные знаки Зодиака.

Овен

Овен не только самый взрывоопасный, но и самый неуравновешенный знак зодиакального круга. Его представители вспыхивают мгновенно и по любому — даже самому незначительному — поводу, а что они в таком состоянии могут натворить, не знают и сами, но, к счастью, быстро остывают и успокаиваются.

Близнецы

Близнецы подчиняются сразу двум началам, которые «живут» в их душе, поэтому даже в самых простых и понятных ситуациях их, если можно так выразиться, кидает из стороны в сторону, а о сложных и говорить не приходится — тут они, как правило, ведут себя непредсказуемо и даже опасно — для других и для себя.

Водолей

Водолеи, будучи людьми приятными во всех отношениях, опасны своей непредсказуемостью. Окружающие никогда не знают, чего ждать от них в следующий момент — заразительного смеха или слез и истерики, и от этих эмоциональных «качелей» устают не только окружающие их люди, но и они сами.

