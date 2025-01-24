Астролог назвал самые неуступчивые знаки Зодиака

Вот только далеко не все могут похвастаться тем, что им обладают – есть и те, кто считает договоренности, которые устраивают всех, недопустимыми. Причины такого поведения, как правило, бывают разными, а результат – один: найти с кем-то общий язык таким людям трудно. Астролог Людмила Булгакова назвала самые неуступчивые знаки Зодиака.

Овен

Овны зацикливаются на какой-то – одной-единственной – точке зрения, и не отступают от нее даже тогда, когда понимают, что неправы. Настаивать на своем они будут до конца, поэтому пытаться добиться от него хоть каких-то уступок не следует – бесполезное это занятие.

Телец

Тельцы – при большом количестве позитивных качеств – обладают и отрицательным, одно из них – отсутствие гибкости в восприятии: если представители знака однажды пришли к какому-то мнению, они ни за что не станут его менять, так что о компромиссах речь не идет от слова «вообще».

Козерог

Козероги настаивают на своем только в том случае, если абсолютно – даже не на сто, а на двести процентов – уверены в своей правоте, но в таком случае они «упрутся рогом» и не уступят ни при каких уговорах или давлении - не следует даже пытаться.

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