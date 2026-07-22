Астролог назвал самые невезучие знаки Зодиака

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Но нельзя отрицать того, что одним из нас везет всегда — или почти всегда, а другие редко сталкиваются с благоприятным стечением обстоятельств, которое принято назвать везением, хотя в большинстве случаев они виноваты в этом они сами.

Астролог Людмила Булгакова назвала самые невезучие знаки Зодиака.

Овен

Овны не любят ждать, анализировать ситуацию и тщательно продумывать детали своих действий, из-за чего в самые ответственные моменты совершают серьезные ошибки. Ну, а поскольку переделать себя и стать более спокойными и неторопливыми они не могут, им остается только сваливать неудачи на собственное невезение.

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Рак

Раки — практически все без исключения — уверены, что более невезучих людей, чем они, на свете не существует, хотя, не будь они такими эмоциональными, капризными, слезливыми и мнительными, многих проблем им удалось бы легко избежать, а так, пока другие действуют, они льют слезу — как может повести в такой ситуации?

Стрелец

Стрельцы часто кажутся окружающим баловнями судьбы, но только сами представители знака знают, что могли бы добиться еще больше, если бы, как они считают, в нужный момент им по-настоящему везло. Представителей знака подводит их стремление все брать на себя, не обращаясь ни к кому за помощью, вот их удача и упархивает к другим.

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