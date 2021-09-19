Астролог назвал "самые обаятельные и привлекательные" знаки Зодиака

Каждая – ну или почти каждая – из нас мечтает о том, чтобы ее, подобно героине культового фильма, назвали "самой обаятельной и привлекательной".

Одни прилагают для этого массу усилий, другие же обладают такими качествами от природы – так сказать, по праву рождения. Астролог Людмила Булгакова назвала "самые обаятельные и привлекательные" знаки Зодиака.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые хотят кого-то обаять и очаровать, и напрягаться особенно не приходится – они внушают нежные чувства по умолчанию: на них достаточно просто посмотреть, чтобы, так сказать, проникнуться. Царственная осанка, благородные манеры и при этом крайняя степень доброжелательства, которую буквально излучают представители знака, не оставляет равнодушным никого. Ну а если они еще и улыбнутся, то все присутствующие в радиусе ста метров окажутся сраженными – разумеется, в положительном смысле этого слова – наповал.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, несмотря на свою крайнюю сдержанность и кажущуюся холодность, умеют внушать окружающим приятные чувства. Прежде всего это происходит благодаря их практичности: они умеют вовремя дать дельный совет, посочувствовать и откликнуться на чужие проблемы, выражая истинное – а не показное – сочувствие. Возможно, представители знака не умеют – или не хотят – явно демонстрировать свою доброжелательность, но, поскольку внутренне она их просто переполняет, от них идут флюиды обаяния и привлекательности.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, несмотря на их длинный язык и взбалмошность, никак нельзя отказать в обаянии. Они настолько наивны и одновременно доброжелательны, что внушают – во всяком случае, в плане первого впечатления, впоследствии они, увы, могут его испортить – окружающим исключительно добрые чувства. Более того, ими хочется восхищаться, им хочется подражать во всем – от стиля в одежде до манеры одеваться и вести себя в обществе. Все вышесказанное больше всего касается тех представителей знака, которые выбрали профессию учителей и преподавателей высшей школы – воспитанники вспоминают о них с добром и через десятки лет.

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