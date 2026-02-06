Астролог назвал самые оторванные от реальности знаки Зодиака

Гороскоп / © Credits

Кто-то твердо — двумя ногами — стоит на земле, а кто-то — витает в облаках, Астролог Людмила Булгакова назвала самые оторванные от реальности знаки Зодиака.

Рыбы

Рыбы, которые вынуждены жить в условиях реальности, которая кажется им несправедливой и жестокой, при первой же возможности сбегают в мир грез. Поскольку они выдумывают — и выстраивают — его сами, все в нем им очень нравится, но особое место занимают чувства: представители этого знака всегда влюблены.

Водолей

Водолеи предпочитают мир творчества, в котором они чувствуют себя максимально комфортно, миру реальности — в нем они часто оказываются откровенно беспомощными. Но если учесть, что именно в творческих профессиях представители знака добиваются наилучших результатов, то их уход от реальности им только на пользу.

Весы

Весы абсолютно нормально чувствуют себя в реальном мире, что не мешает им придумывать для себя еще и мир виртуальный, в котором видят себя такими, какими не всегда бывают на самом деле. Впрочем, фантазии не только не мешают, но и помогают предстаиивтелям знака добиться настоящих, а не мнимых успехов.

