Астролог назвал самые пессимистичные знаки Зодиака

От плохого настроения не гарантирован никто, но есть люди, которые из него практически не выхолят.

Эти ослики Иа все время, по словам Владимира Высоцкого, пребывают в пессимизме – вздыхают по поводу и без повода, льют слезы и смотрят на мир с депрессивной точки зрения. Астролог Людмила Булгакова назвала самые пессимистичные знаки Зодиака.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – главные Царевны Несмеяны зодиакального круга. Так уж устроены представители знака, что они всегда ждут от жизни неприятностей и первым делом спрашивают, что у нас плохого. Таким восприятием окружающего мира они обязаны своей планете-управителю, слезливой, впечатлительной и мнительной Луне. Изменить их, заставив радоваться каждому дню и каждой минуте нельзя, зато, зная эту особенность представителей знака, можно научиться ладить с ними, несмотря ни на что.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы легко впадают в депрессию, когда их жизнь начинает идти не по тому сценарию, который они себе «нарисовали». В таких случаях они начинают грустить, пеняя на несовершенство нашего мира, и легко впадаю в хандру, а затем и депрессию. В таком состоянии представители знак опасны не только для себя, но и для окружающих людей – они вполне в состоянии «укусить» того, кто подвернутся им под руку, причем, часто это бываю совершенно незнакомые – а потому не виноватые перед ними – люди.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы обладают редкостным умением самостоятельно создавать сее разного рода проблемы. переживая какую-то мелочь, накручивать себя, увеличивая ее до размеров серьезной катастрофы, а потом сами же долго и утомительно переживают из-за нее. Причем, в таком случае они могут превратить в ад не только собственное существование, но и жизнь всей своей семьи. Правда, энное время спустя представители знака наконец-то начинают осознавать, что повода для страданий нет, и успокаиваются – жаль только, что потраченные нервные клетки уже не вернуть.

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