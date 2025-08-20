ТСН в социальных сетях

Астролог назвал самые предприимчивые знаки Зодиака

Предприимчивость – полезное качество, которому нет цены не только в деловом или профессиональном, но и личном отношении.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

С его помощью можно решить массу важных вопросов и выйти без потерь — а в большинстве случаев, и с выигрышем — из самых сложных ситуаций. Астролог Людмила Булгакова назвала самые предприимчивые знаки Зодиака.

Близнецы

Близнецы, решая важную — ак профессиональную, так и финансовую — задачу, никогда не сосредоточиваются на одной идее. Они умеют смотреть на сложившуюся ситуацию с нескольких сторон сразу, а затем — правда, после некоторых колебаний — выбирают ту, которая является наиболее успешной и финансово выгодной в каждом конкретном случае.

Водолей

Водолеи — редкий знак Зодиака, который умеет соединять деловые качества с творчеством, поэтому их предприимчивость больше похожа на искусство, чем на бизнес. В поисках решения важного для них вопроса они могут остановиться на самом экстравагантном варианте, который не пришел бы в голову никому другому, и победить.

Стрелец

Стрельцов практически невозможно сбить с намеченного ими пути, даже «упав» на короткое врем, они, по причине присущего им оптимизма «поднимаются» и продолжают действовать, выбирая новые — более уместные в каждом конкретном случае — средства и направления, которые помогают обойти всех конкурентов и достичь цели.

