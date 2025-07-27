ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
397
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал самые психологически сильные знаки Зодиака

Произнося слово «сила», мы чаще всего имеем в виду физическую мощь, забывая о том, что она может и психологической.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Причем, в таком виде она гораздо более действенная, хотя для не и не нужно проводить часы и дни в спортзале, упорно накачивая мускулы. Астролог Людмила Булгакова назвала самые психологически сильные знаки Зодиака.

Стрелец

Стрельцы — главные куклы-неваляшки зодиакального круга, их практически невозможно сбить с ног — в переносном смысле этого слова. Чтобы ни случилось с представителями этого стойкого знака, они, «упав», все равно поднимаются и, непродолжительное время спустя, снова бывают готовы к борьбе за свою жизнь.

Скорпион

Скорпионы умеют тщательно скрывать свои чувства, поэтому только самые близкие — да и то не всегда — им люди знают, что происходит у них в душе, и как сильно они переживают неприятности, которые с ними происходят. Но при этом они в конце концов с ними справляются, причем, делают это без посторонней помощи.

Овен

Овны, сталкиваясь с проблемами — как профессионального, так и житейского характера — никогда не спасаются от них бегством, напротив, перегруппировываются и вступают в бой. Ну, а поскольку представители знака не только смелы, но и упрямы, не стоит удивляться, что они часто оказываются победителями.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
397
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie