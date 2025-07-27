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Астролог назвал самые психологически сильные знаки Зодиака
Произнося слово «сила», мы чаще всего имеем в виду физическую мощь, забывая о том, что она может и психологической.
Причем, в таком виде она гораздо более действенная, хотя для не и не нужно проводить часы и дни в спортзале, упорно накачивая мускулы. Астролог Людмила Булгакова назвала самые психологически сильные знаки Зодиака.
Стрелец
Стрельцы — главные куклы-неваляшки зодиакального круга, их практически невозможно сбить с ног — в переносном смысле этого слова. Чтобы ни случилось с представителями этого стойкого знака, они, «упав», все равно поднимаются и, непродолжительное время спустя, снова бывают готовы к борьбе за свою жизнь.
Скорпион
Скорпионы умеют тщательно скрывать свои чувства, поэтому только самые близкие — да и то не всегда — им люди знают, что происходит у них в душе, и как сильно они переживают неприятности, которые с ними происходят. Но при этом они в конце концов с ними справляются, причем, делают это без посторонней помощи.
Овен
Овны, сталкиваясь с проблемами — как профессионального, так и житейского характера — никогда не спасаются от них бегством, напротив, перегруппировываются и вступают в бой. Ну, а поскольку представители знака не только смелы, но и упрямы, не стоит удивляться, что они часто оказываются победителями.
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