Астролог назвал самые спокойные и уравновешенные знаки Зодиака

Гороскоп / © Credits

Содержание Телец Весы Козерог

Но и время рождения играет тут не последнюю роль – именно оно в значительной степени определяет такие качества характера. Астролог Людмила Булгакова назвала самые спокойные и уравновешенные знаки Зодиака.

Телец

Тельцы обладают серьезным механизмом торможения, который позволяет им контролировать себя в самых непростых – конфликтных – ситуациях, демонстрируя редкостное спокойствие и выдержку. Тем не менее, звезды никому не советуют испытывать их терпение до бесконечности – в конце концов, это может закончиться серьезным взрывом.

Весы

Весы – и об этом свидетельствует само название их знака – самые уравновешенные представители зодиакального круга. Правда, прежде чем обрести состояние дзен, они должны «поколебаться» из стороны в сторону, зато в результате на них снисходит покой, благодаря которому они без психологических всплесков принимают любую ситуацию.

Козерог

Козероги демонстрируют внешнее спокойствие в самых непростых жизненных ситуациях, хотя это их состояние очень далеко от утреннего, которое может бурлить, как лава внутри спящего вулкана. Но представители знака считают, что демонстрировать свои чувства на людях как минимум неудобно, а как максимум – опасно.

