Астролог назвал самые стойкие знаки Зодиака

Главным из них является стойкость, то есть, способность выдерживать серьезные эмоциональные нагрузки без моральных потерь, а в лучшем случае — противостоять им. Астролог Людмила Булгакова назвала самые стойкие знаки Зодиака.

Телец

Тельцы присущей им стойкостью обязаны терпению и выдержке, а они в свою очередь продиктованы замедленностью их эмоциональных реакций: к тому времени, когда представители более стремительных знаков успевают «перегореть», они только начинают включаться в ситуацию, что позволяет им выдержать любые нагрузки.

Козерог

Козероги никогда не действуют спонтанно — для любой ситуации, какой бы сферы жизни она ни касалась, у них существует заранее составленный план — представителей знака практически невозможно застать врасплох. В то время, пока другие мечутся, пытаясь понять, что им делать, они просто действуют — планомерно и успешно.

Скорпион

Скорпионы — самый стойкий в моральном отношении знак Зодиака: они долгое время могут жить и действовать под давлением чего-то или кого-то — обстоятельств, коллег, начальства или близких людей. Правда, когда чаша их терпения переполняется, они могут также сильно надавить в ответ, но это уже проблема окружающих.

