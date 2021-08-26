Астролог назвал самые талантливые знаки Зодиака 

Талант, как известно, зависит от суммы самых разных факторов.

В том числе и от наследственности, если, конечно, природа не отдыхает на детях гениев. Однако, если верить статистке, среди представителей одних знаков Зодиака людей, обладающих теми или иными способностями, больше, чем среди других. Астролог Людмила Булгакова назвала самые талантливые знаки Зодиака.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, будучи людьми спокойными (разумеется, пока их не выведут из состояния равновесия) и неторопливыми, не терпят суеты, а потому – если верить словам поэта – являются служителями муз. Их успех в творчестве объясняется еще и тем, что они могут сосредоточиться на том, что делают, а значит, достигают невиданных высот. Среди гениев-Тельцов надо назвать Никколо Макиавелли, Шарлотту Бронте, Уильяма Шекспира, Иммануила Канта, Оноре де Бальзака, Петра Чайковского, Михаила Булгакова и Ивана Бунина.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы вообще любят искусство во всех его видах – они обожают живопись, классическую музыку, литературу – причем как прозу, так и поэзию – скульптуру и архитектуру. Одновременно представители знака не только приходят в восторг из-за произведений других, но и способны создавать шедевры сами. Именно под этим знаком на свет появились такие гении, как Вергилий, Джузеппе Верди, Сара Бернар, Шарль-Камиль Сен-Санс, Михаил Лермонтов, Оскар Уайльд, Иван Бунин и Марина Цветаева.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, несмотря на свойственную им мечтательность и, как может показаться, неприспособленность к жизни, умеют идти к поставленной цели, несмотря ни на какие препятствия. Именно поэтому они достигают тех целей, которые для других могут показаться заоблачными – как в прямом, так и в переносном смысле слова. Среди тех, кто родился под знаком Рыб, есть такие гении, как Сандро Боттичелли, Микеланджело, Джоаккино Антонио Россини, Пьер Огюстен Ренуар, Михаил Врубель, Элизабет Тейлор, Антонио Вивальди и Андрей Миронов.

Читайте также: Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: день искушений и обмана

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку