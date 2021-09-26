Астролог назвал самые успешные в бизнесе знаки Зодиака

Бизнесом в наше время не пытается заниматься только ленивый, но далеко не всем удается в нем преуспеть.

Одни днем и ночью работают, чтобы достичь желаемого результата, другим же все дается легко и просто – практически без усилий. Астролог Людмила Булгакова назвала самые успешные в бизнесе знаки Зодиака.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги занимают первое место в этом не только благодаря своему трудоголизму, терпению и усидчивости, чего у них, конечно, не отнимешь. Важную роль в работе представителей знака играет деловое чутье, которое позволяет им определиться с тем, какой вид деятельности будет актуален в ближайшее время, а также какие товары станут покупать, чтобы скорректировать свою бизнес-политику и оказаться в выигрыше в любой экономической ситуации. Они без раздумий бросают дело, которое не приносит прибыли, и переключаются на новое, поэтому в финансовом отношении всегда остаются на плаву.

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Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы своими бизнес-успехами обязаны математическому складу своего ума: они, подобно гроссмейстерам, умеют просчитывать ситуацию на несколько ходом вперед, а потому всегда – или почти всегда – делают правильный выбор там, где другие безнадежно отстают. Можно сказать, что представители знака всегда живут в будущем, поэтому случаев, когда они, решив заняться бизнесом, потерпели бы неудачу, история практически не знает. Впрочем, для этого им все-таки необходимо соблюдать одно условие – сдерживать свой темперамент: под влиянием эмоций они теряют способность соображать.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – знак расчетливый, скрупулезный и осторожный, поэтому запредельных высот в бизнесе они, как правило, достичь не могут, но остаются стабильными середняками, годами не сдающими своих позиций. Представители знака практически не делают рискованных и необдуманных шагов, все взвешивают и просчитывают, поэтому почти не ошибаются, а если проколы у них и случаются, то это не правило, а скорее, исключение из него. К тому же они очень аккуратны, в документации у них царит идеальный порядок, поэтому никакая проверка не найдет, к чему зацепиться, чтобы прикрыть их бизнес.

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