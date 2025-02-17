Астролог назвал самые забывчивые знаки Зодиака

Не последнюю роль в том, обладает ею человек или, напротив, он забывает обо всем на свете. зависит и от времени его рождения. Астролог Людмила Булгакова назвала самые забывчивые знаки Зодиака.

Рыбы

Рыбы – и они сами хорошо об этом знают – плохо дружат с реальностью, потому что постоянно витают в облаках, мечтая о чем-то несбыточном. Неудивительно, что они часто забывают о том, что проиходит с ними на грешной земле – здесь и сейчас, от чего страдают сами и подводят других.

Близнецы

Близнецы – натуры неоднозначные и непостоянные: сегодня они увлеченно занимаются одним, а уже завтра – начисто забывают об этом. Не стоит рассчитывать на то, что они выполнят свое обещание, даже если оно касается всего лишь назначенной встречи – они вполне могут о ней забыть.

Козерог

Козероги, будучи главными трудоголиками зодиакального круга, в повседневной жизни отсутствием памяти не страдают, но стоит им приняться за работу, как все буквально выветривается у них из головы. В такие моменты не стоит ни о чем их спрашивать – все равно не вспомнят.

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