Астролог назвал самые забывчивые знаки Зодиака

Хорошая память зависит от множества самых разных факторов – начиная от склада характера и заканчивая возрастом.
Не последнюю роль в том, обладает ею человек или, напротив, он забывает обо всем на свете. зависит и от времени его рождения. Астролог Людмила Булгакова назвала самые забывчивые знаки Зодиака.
Рыбы
Рыбы – и они сами хорошо об этом знают – плохо дружат с реальностью, потому что постоянно витают в облаках, мечтая о чем-то несбыточном. Неудивительно, что они часто забывают о том, что проиходит с ними на грешной земле – здесь и сейчас, от чего страдают сами и подводят других.
Близнецы
Близнецы – натуры неоднозначные и непостоянные: сегодня они увлеченно занимаются одним, а уже завтра – начисто забывают об этом. Не стоит рассчитывать на то, что они выполнят свое обещание, даже если оно касается всего лишь назначенной встречи – они вполне могут о ней забыть.
Козерог
Козероги, будучи главными трудоголиками зодиакального круга, в повседневной жизни отсутствием памяти не страдают, но стоит им приняться за работу, как все буквально выветривается у них из головы. В такие моменты не стоит ни о чем их спрашивать – все равно не вспомнят.
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