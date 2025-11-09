Астролог назвал самые запасливые знаки Зодиака

Гороскоп / © Credits

В последние годы мы снова вспомнили о том, что в так называемых НЗ — неприкосновенных запасах — самых необходимых нет ничего плохого, наоборот, они могут выручить в нужный момент.

Но среди представителей зодиакального круга есть те, кто отличается предусмотрительностью в любые времена. Астролог Людмила Булгакова назвала самые запасливые знаки Зодиака.

Телец

Тельцы очень не любят, когда обстоятельства складываются таким образом, что им чего-то не хватает, поэтому они стараются запастись всем, что даже теоретически может им понадобится. Зато, в случае чего, им не нужно бегать по магазинам и аптекам в поисках вещей или лекарств, с которыми неожиданно возникли перебои.

Дева

Девы, как самый практичный знак Зодиака, никогда и ни в чем не испытывают недостатка, и это — только благодаря своей предусмотрительности. Заметив, что что-то, что им необходимо, заканчивается, они тут же пополняют запасы, поэтому никогда и ни в чем не испытывают дефицита.

Рак

Раки чувствуют себя спокойно только в том случае, если их семья ни в чем не нуждается, а для этого нужно, чтобы все закрома в их квартире или доме были забиты под завязку — хотя бы продуктами. И они используют любую возможность для того, чтобы заранее — и по списку — запастись всем необходимым.

