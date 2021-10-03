Астролог назвал самые завистливые знаки Зодиака

Зависть – одно из самых неприятных чувств, с которым нам приходится сталкиваться.

Оно оставляет гадкое ощущение, от которого трудно "отмыться" – как в прямом, так и в переносном смысле лова. Но если одни из нас испытывают его редко и мимолетно, то другим она просто "выедает" мозг. Астролог Людмила Булгакова назвала самые завистливые знаки Зодиака.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, хоть им и неприятно это слышать, считаются самым завистливым зодиакальным знаком – они действительно крайне редко радуются чужим успехам, зато очень часто расстраиваются по таким поводам. Однако у представителей знака есть одно смягчающее обстоятельство: они тщательно скрывают свои чувства, поэтому никто о них не догадывается. А это значит, что их зависть наносит ущерб не другим, а им самим, так что им нужно учиться если не прыгать от радости из-за того, что у кого-то что-то хорошо, то хотя бы относиться к этому индифферентно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – этим королевским особам Зодиака – очень трудно понять, что у кого-то что-то может быть лучше, чем у них, и уж тем более смириться с этим. Каждый раз, обнаружив, что у кого-то из знакомых должность более завидная, зарплата более высокая, а фигура – более стройная, они впадают сначала в отчаяние, потом в ярость, а затем – надо отдать им должное – находят в себе силы собраться с духом и начать работать на достижение такого же – а то и более высокого – результата, которого, как правило, и достигают.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов в отношении зависти – как, впрочем, и в любых других вопросах – отличает присущая им двойственность. С одной стороны, они свято уверены в том, что все вокруг завидуют им днем и ночью, ведь поводы у них для этого есть – таких красивых, умных и богатых, как представители знака, в мире не найти. С другой – они сами отчаянно всем завидуют, хотя никогда в этом не признаются, ведь невозможно владеть всем, чего им хочется, и один этот факт может довести их в лучшем случае – до паники и истерики, а в худшем – до уныния и депрессии.

Прогнозы на октябрь 2021:

Лунный календарь красоты на октябрь-2021: когда какие процедуры делать

Лунный календарь стрижек на октябрь-2021

Лунный календарь домашних дел на октябрь-2021

Лунный календарь свадеб на октябрь-2021: 9 лучших дней для заключения брака

Лунная диета на октябрь 2021: календарь питания на каждый день

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку