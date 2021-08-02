Астролог назвал самые злопамятные знаки Зодиака

Они не никогда ничего не забывают, а – при первом удобном случае – припоминают другим все нанесенные ими обиды.

Как правило, таких людей называют злопамятными, потому что они хранят в памяти любое недоброе слово или дело и даже косой взгляд, некогда направленный на них, даже если им это всего лишь показалось. Астролог Людмила Булгакова назвала самые злопамятные знаки Зодиака.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как неожиданно это ни прозвучит, являются самыми злопамятными представителями Зодиака – этим качеством они обязаны свойственной им замкнутости, внешнему спокойствию и тактичности. Поскольку они не могут – а зачастую и не хотят – дать отпор своим недругам, им ничего не остается, как затаить обиду на них в глубине души. Причем, они будут всячески лелеять воспоминания о ней, жалуясь всем и каждому, а заодно записывая -- чтобы, не дай бог, не забыть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы никому не спускают обид из чувства собственного достоинства – они считают, что никто не имеет права просто так – без последствий – наносить им оскорбления. Причем, они не прокручивают постоянно в голове сцены того, как с ними когда-то плохо поступили, но и не забывают о них. А все потому, что их цель – приготовить «блюдо» мести, которое, как известно, подают холодным: они просто ждут удобного момента, когда обидчику можно будет отплатить той же монетой.

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