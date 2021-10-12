Астролог назвал самых кокетливых женщин Зодиака

Кокетство – первая стадия флирта, направленная на всех окружающих без исключения.

Посмотрев, как объекты, которым "строят глазки", реагируют на знаки внимания, кокетки часто делают выводы о том, стоит заводить с ними отношения или нет. Хорошо бы заранее знать, кто способен на такое проявление флирта, а кто – нет. Астролог Людмила Булгакова назвала самых кокетливых женщин Зодиака.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – знак легкий, но далеко не такой легкомысленный, как это может показаться на первый взгляд. Тем не менее искусством флирта его представительницы владеют отменно, и только стрельбой глазами никогда не ограничиваются. Они знают, как дать объекту своего внимания надежду на продолжение отношений, потом ее отобрать, а затем вернуть обратно – в результате "жертва" готова идти за ними буквально на край света.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – еще один легкий в энергетическом плане знак, его представительницы легко общаются с теми, кто им симпатичен, заинтересовывают их эрудицией и покоряют утонченностью – и то, и другое присуще им от рождения, а также умением разбираться в искусстве, что является качеством благоприобретенным. При этом они привлекают окружающих их мужчин тонкими намеками, изысканными комплиментами, а также тем, что ничем их не напрягают и не "грузят".

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы присущим им обаянием могут не только очаровывать представителей противоположного пола, но и брать города, если, конечно, им это потребовалось бы. Они так ослепительно улыбаются, так заразительно смеются и так легко общаются, что мужчины уверены: они нашли ту, которая будет им одновременно и другом, и возлюбленной. Представительницы знака не стремятся замуж и не давят в этом смысле на знакомых мужчин, что еще больше привлекает к ним последних.

Гороскопы на октябрь 2021:

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