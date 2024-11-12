Астролог назвал самых ленивых женщин Зодиака

Лень – это не всегда плохо, более того иногда она нам необходима, поскольку позволяет перевести дух и восстановить силы.

Но не менее – а иногда и более – часто именно она мешает нам достичь нужных результатов во всех жизненных сферах, при этом мы уступаем свое место тем, кто оказался более ловким, проворным и активным. ОсАстролог Людмила Булгакова назвала самых ленивых женщин Зодиака.

Телец

Тельцы превыше всего ценят свой комфорт – как моральный, так и физический. Они очень любят, когда у них дома чисто убрано и вкусно пахнет, но если наведению чистоты и порядка мешает желание отдохнуть, ничего не делая и не думая, они предпочтут лень – в свое удовольствие.

Стрелец

Стрельцы сотканы из противоречий: они хотят – и могут – свернуть горы, но только в том случае, если сами того хотят. Если же кто-то – люди или обстоятельства – их заставляют, они теряют силы и желание что-либо делать, что и делает их чрезвычайно ленивыми, равнодушными и апатичными.

Водолей

Водолеи, как самый творческий знак Зодиака, люди увлекающиеся: когда они заняты воплощением в жизнь новой идеи, для них не существует иных интересов – неудивительно, что окружающее их пространство – прежде всего, их дом – в такие моменты может погрызть в хаосе и беспорядке.

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