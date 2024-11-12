Астролог назвал самых ленивых женщин Зодиака

Лень – это не всегда плохо, более того иногда она нам необходима, поскольку позволяет перевести дух и восстановить силы.
Но не менее – а иногда и более – часто именно она мешает нам достичь нужных результатов во всех жизненных сферах, при этом мы уступаем свое место тем, кто оказался более ловким, проворным и активным. ОсАстролог Людмила Булгакова назвала самых ленивых женщин Зодиака.
Телец
Тельцы превыше всего ценят свой комфорт – как моральный, так и физический. Они очень любят, когда у них дома чисто убрано и вкусно пахнет, но если наведению чистоты и порядка мешает желание отдохнуть, ничего не делая и не думая, они предпочтут лень – в свое удовольствие.
Стрелец
Стрельцы сотканы из противоречий: они хотят – и могут – свернуть горы, но только в том случае, если сами того хотят. Если же кто-то – люди или обстоятельства – их заставляют, они теряют силы и желание что-либо делать, что и делает их чрезвычайно ленивыми, равнодушными и апатичными.
Водолей
Водолеи, как самый творческий знак Зодиака, люди увлекающиеся: когда они заняты воплощением в жизнь новой идеи, для них не существует иных интересов – неудивительно, что окружающее их пространство – прежде всего, их дом – в такие моменты может погрызть в хаосе и беспорядке.
Читайте также:
- Нептун в Овне в 2025-2039 годах: что принесет нам этот период
- Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 11-17 ноября
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 11 по 17 ноября