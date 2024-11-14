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Астролог назвал самых лучших сыновей по знаку Зодиака

Астролог назвал самых лучших сыновей по знаку Зодиака

Прогноз астролога / Фото: Credits

Принято считать, что дочь в любой жизненной ситуации гораздо ближе к матери, чем сын. 

Но у этого правила, как и у любого другого, есть исключения, о которых – справедливости ради – никак нельзя не сказать. Астролог Людмила Булгакова назвала лучших сыновей по знаку Зодиака. 

Рыбы

Рыбы – как самый ласковый и милосердный знак Зодиака – готовы обнять и пожалеть всех без исключения, и мать в этом «рейтинге» стоит на первом месте. Для своих матерей они делают все возможное, обеспечивая им все самое лучшее – как в материальном, так и в моральном смысле. 

Козерог

Козероги, о которых всегда говорят, что они «застегнуты на все пуговицы», действительно внешне своих чувств не проявляют, но в душе самым главным для них человеком является именно мать, о которой они часто говорят: «Это – святое!» Стоит ли говорить о том, что и действуют они соответствующим образом?

Дева

Девы умеют организовывать не только свою жизнь, но и окружающее их пространство, обеспечивая высокий уровень жизни своей семье – прежде всего, детям и родителям, поэтому можно н сомневаться в том, что они купят, достанут и привезут все, что нужно – особенно, продукты и лекарства. 

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