Астролог назвал самых лучших жен Зодиака

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но для счастливой семейной жизни этого порой бывает недостаточно, нужны и другие — зачастую редкие — качества. Астролог Людмила Булгакова назвала лучших жен Зодиака.

Рак

Женщин-Раков можно назвать идеальными женами: они спокойны, покладисты, не создают конфликтных ситуациях и, к тому же, являются прекрасными хозяйками — у них в доме всегда чисто, уютно и вкусно пахнет. Единственным их недостатком является ревность, но ее можно счесть еще одним признаком любви.

Рыбы

Женщины-Рыбы очень чувствительны, причем, не только по отношение к себе самим, но, прежде всего, к тем, кто находится рядом с ними. Спутника своей жизни они понимают не только с полуслова, но и с полувзгляда, поэтому он точно не может сказать, что его не поддерживают и не сочувствуют ему во всех ситуациях.

Реклама

Телец

Женщины-Тельцы — как представительницы стихии Земли — знают толк в чувственных удовольствиях, поэтому их любовь не только сильна, но и изобретательна. К тому же они прекрасно готовят, поэтому легко находят дорогу к сердцу мужчины, в том числе и через желудок — в полном соответствии со знаменитой народной мудростью.

Читайте также: