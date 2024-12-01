Астролог назвал самых мягких женщин по знаку Зодиака

Многие из нас уверены, что женственность и мягкость – слова-синонимы, а, значит, этими качествами обладают все женщины.

Они будут удивлены, узнав, что на самом деле мягких – в смысле характера – представительниц прекрасного пола не так уж и много, как нам кажется, напротив, они встречаются достаточно редко. Особенно – в наше время, когда проявлять мягкость себе дороже – слишком много желающих этим воспользоваться. Астролог Людмила Булгакова назвала самых мягких женщин Зодиака.

Рак

Раки – самые нежные и добрые, а, как следствие, самые мягкие представительницы Зодиака. Им очень часто, что называется, садятся на голову, обращаясь с просьбами, на которые они не могут ответить отказом - неудивительно, что они в результате привыкают жертвовать собой.

Рыбы

Рыбы – самый милосердный знак Зодиака, представители которого жалеют всех и вся – от бездомных животных до людей, кажущихся им беззащитными. И если первые не злоупотребляют добротой и мягкостью представителей знака, то вторые делают это очень часто.

Весы

Весы, про которых астрологи говорят, что у них «железные руки в бархатных перчатках», демонстрируют свою мягкость и покладистость до поры до времени. Если они видят, что ими беззастенчиво пользуются, вполне могут продемонстрировать жесткость, что становится открытием для окружающих.

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