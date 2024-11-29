Астролог назвал самых ненадежных бизнес-партнеров Зодиака

В бизнесе – как и в семье – очень важно чувствовать, что ты всегда можешь рассчитывать на помощь своих партнеров.

Увы, похвастаться этим могут далеко не все и не всегда: иногда подводят – или, как говорят в таких случаях, подставляют – именно те, кто должен помогать и поддерживать. Астролог Людмила Булгакова назвала самых ненадежных бизнес-партнеров Зодиака.

Овен

Овны – самый импульсивный знак Зодиака: они быстро «загораются» и еще быстрее «остывают», теряя интерес к тому, чем буквально жили вчера. Их партнеры не всегда бывают готовы к таким перепадам их настроения: они не понимают, почему представители знака бросили работу на полдороге.

Близнецы

Близнецы – не самые надежные партнеры не по причине непорядочности, а из-за присущих им непостоянства и двойственности. Сегодня они думают, говорят и делают одно, а уже завтра в корне меняют свое мнение и поведение – партнеры поверили им, не зная, что с ними все время нужно быть начеку.

Весы

У Весов в делах репутация людей, на которых нельзя положиться. Казалось бы, их партнеры обо всем с ними договорились, определилась со сроками и способами достижения поставленной цели. Но они внезапно от всего отказываются, поскольку получили более выгодное предложение.

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