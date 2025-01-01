Астролог назвал самых неприступных женщин Зодиака

Конечно, от того, что само идет в руки, отказываться грех, но особую ценность в их мужских гдазах приобретает победа, доставшаяся с большим трудом – от таких отношений в будущем отказаться сложно, а порой и вовсе – невозможно. Астролог Людмила Булгакова назвала самых неприступных женщин Зодиака.

Козерог

Козероги очень требовательны к себе, поэтому не понимают, почему они должны делать скидку другим – особенно претендентам на их руку и сердце. Пусть достигнут каких-то жизненных и профессиональных высот, а уж потом рассчитывают на взаимность – разумеется, такой кастинг выдерживают не все.

Лев

Львам нужно соответствовать – они далеко не всем готовы распахнуть свои объятия. Представительниц знака необходимо поразить широтой и благородством своей натуры – красивыми жестами, приятными сюрпризами, романтическими поступками – это они обязательно оценят.

Дева

Дев не зря называют Снежными королевами зодиакального круга – их сердце необходимо растопить как в прямом, так и в переносном смысле. В отношениях представительницы знака прежде всего ценят искренность: те, кто хочет добиться их любви, должны это учесть и действовать соответственно.

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