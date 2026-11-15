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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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378
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал самых неудобных женщин Зодиака

На вопрос, что ищет мужчина в отношениях с женщиной, каждый отвечает по-своему — тут сколько людей, столько и мнений.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но, признаются они в этом или нет, очень часто не последним пунктом в списке пожеланий является удобство, хотя и не всем удается получить желаемое.

Астролог Людмила Булгакова назвала самых неудобных женщин Зодиака.

Стрелец

Женщины-Стрельцы слишком независимы для того, чтобы быть удобными: они приходят в жизнь мужчины в силу самых разных — порой не зависящих от них — обстоятельств, а вот уходят тогда, когда захотят, и удержать их, если они решили, то все кончено, невозможно — ни теоретически, ни практически.

Рак

Женщина-Раки на первый — да, пожалуй, и на второй — взгляд, кажутся идеально удобными подругами жизни, но, проведя с ними некоторое время, партнер понимает, что эти хозяйственные и домовитые создательницы уюта, склонны к приступам ревности и истерикам, чем могут вымотать всю душу — о каком удобстве может идти речь.

Водолей

Женщины-Водолеи приятны в общении, но при этом совершенно непредсказуемы: их партнеру часто кажется, что он живет как на пороховой бочке: трудно предугадать, когда она взорвется. Рядом с представительницами знака все время надо быть настороже, и, в конце концов, не все выдерживают постоянные сюрпризы и — сбегают.

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