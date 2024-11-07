Астролог назвал самых неверных мужей среди знаков Зодиака

Увы, далеко не все могут оставаться преданными своей второй половинке в семейной жизни – причем, чем дольше она продолжается, тем меньше шансов сохранить верность. Но в зодиакальном круге есть знаки, которые появляются на свет без этого – такого важного для семейной жизни – качества. Астролог Людмила Булгакова назвала самых неверных мужей по знаку Зодиака.

Стрелец

Стрельцы, пожалуй, самый неверный знак Зодиака. Всему виной – их постоянная тяга к новым впечатлениям, которая толкает их в путешествия и отношения с новыми партнерами. Насытиться яркими переживаниями они не могут, что необходимо учитывать тем, кто выбирает их в партнеры.

Близнецы

Близнецы слишком непостоянные, чтобы быть верными одному-единственному человеку, а свойственная им ветреность каждый раз – при встрече с кажущейся им достойной кандидатурой – подталкивает их к измене своей второй половине, которая – на их взгляд – никуда не денется.

Рыбы

Рыбы очень любвеобильны, пони не пропускают ни одну симпатичную женщину, особенно если она оказывает им знаки внимания. Впрочем, поклонниц, рассчитывающих на большее, ждет неприятная новость: семья для представителей знака – святое, они ее никогда не бросят.

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