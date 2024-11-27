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Астролог назвал самых независимых женщин Зодиака

Астролог назвал самых независимых женщин Зодиака

Прогноз астролога / Фото: Credits

Говорят, мужчины не любят независимых женщин, но в наше время без такого качества прожить трудно. 

Возможно, такие представительницы слабого пола действительно могут составить пару не всем мужчинам – слабые предпочтут с ними не связываться, зато – случись в их жизни нештатная ситуация – они смогут справиться с ней без посторонней помощи. Астролог Людмила Булгаков назвала самых независимых женщин Зодиака. 

Водолей

Водолеи знак творческий, но, одновременно, взбалмошный и неуправляемый, поэтому трудно найти мужчину, который смог бы взять над ними верх. При этом они могут быть домашними, хозяйственными и дже покладистые, но ровно до тех пор, пока шлея не попадет им под мантию. 

Скорпион

Скорпионы – один из самых гордых знаков, и именно это качество делает их независимым: они не хотят – и не умеют – просить кого-либо о помощи, считая, что с любым вызовом справятся сами. Чаще всего это так и получается, но это не значит, что в душе они не хотят помощи и поддержки. 

Стрелец

Стрельцы отличаются гипертрофированной самоуверенностью, благодаря которой они даже у бога могут спросить, чем ему помочь. Поэтому все свои проблемы они решают сами, хотя, научись представители знака делегировать полномочия, сэкономили бы кучу времени и сил. 

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