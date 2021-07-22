Астролог назвал самых ревнивых женщин среди знаков Зодиака

Ревность не зря называют "зеленоглазым чудовищем" – она способна отравить любые, даже самые крепкие, отношения.

Как понять, что человек склонен к ревности и какую роль в этом играет время рождения? Астролог Людмила Булгакова назвала самых ревнивых женщин Зодиака.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Женщины-Рыбы, несмотря на свою изнеженность и инфантильность, в плане ревности являются настоящими Отелло в юбке. Подозрения у них возникают по любому поводу, а порой и совершенно без повода, и их второй половинке приходится выносить невероятные по степени накаленности сцены ревности. Впрочем, непременно достанется и сопернице: она может не сомневаться, что представительницы знака найдут способ ей отомстить.

Дева (22.08 – 23.09)

Женщины-Девы не ревнуют без повода. Прежде чем предъявить любимому человеку претензии, они точно все разузнают, не один раз проверят телефон, а в самом сложном случае даже проследят за неверным возлюбленным, использовав для этого взятую в каршеринге машину, парик и очки. И только после того, как никаких сомнений не останется, женщины знака начнут действовать: скорее всего, они просто – без истерик – выгонят изменщика на все четыре стороны.

Телец (21.04 – 21.05)

Женщины-Тельцы каким-то непонятным даже им – можно сказать, звериным – чутьем узнают, что любимый человек им изменяет. При этом они долго раскачиваются, решая, что именно предпринять, после чего показывают неверной второй половинке небо в алмазах. Самое простое, что представительницы знака решат сделать в это время, – устроить перманентные скандалы с истериками и битьем посуды, а в особо тяжелом случае могут и сопернице кислотой в лицо плеснуть.

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