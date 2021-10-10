Астролог назвал самых сильных женщин Зодиака

Кто-то сдается после первой неудачи, а кто-то – идет до конца, преодолевая – одно за другим – все препятствия.
Сила – такое же врожденное качество, как цвет глаз или форма носа, поэтому одни обладают им в большей, а другие – в меньшей степени. Астролог Людмила Булгакова назвала самые сильные знаки Зодиака.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козероги в рейтинге самых сильных знаков Зодиака справедливо занимает первую позицию, и этим они обязаны таким качествам своего характера, как упорство – вплоть до упрямства – и методичность. Наткнувшись на преграду, они не тормозят и не ищут обходные пути, а штурмуют "вершину" до тех пор, пока не возьмут ее. Если не подходит одно средство, они будут спокойно и методично применять другое, пока не добьются своего.
Овен (21.03 – 20.04)
Овны своей силой – прежде всего моральной – обязаны стихии: Огонь, который делает их энергетически мощным знаком, помогает одолеть с налета любые препятствия – нет такой цели, которая могла бы устоять перед их напором, упорством и упрямством. Правда, у их методов есть один недостаток – они тратят слишком много сил, когда можно обойтись их минимумом, да и "побочные эффекты" – в виде ненужных ссор и конфликтов – случаются у них чаще, чем у других.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионы своей силой обязаны собственной энергетичности и магнетизму: они не штурмуют вершины и не "выжигают" все вокруг себя, у них другая тактика – представители знака, подобно Медузе Горгоне, гипнотизируют и замораживают своих соперников или противников, после чего последние уже не представляют для них никакой опасности. Ну а когда площадь для маневров оказывается свободной, можно идти к цели, практически беспрепятственно, экономя силы и ресурсы.
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