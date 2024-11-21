Астролог назвал самых сложных в семейной жизни мужчин Зодиака

Любые партнерские – и особенно семейные – отношения являются кропотливой, упорной и ежедневной работой.
С кем-то их построить легче, с кем-то тяжелее, но поначалу нас это не пугает – романтические чувства заставляют смотреть на недостатки любимого человека через розовые стекла «очков». Однако рано или поздно пелена с глаз спадает, и желательно заранее представлять, с какими трудностями в совместной жизни можно столкнуться. Астролог Людмила Булгакова назвала самых сложных в семейной жизни мужчин Зодиака.
Дева
Девы, будучи главными перфекционистами Зодиака, своей требовательностью и нетерпимостью к чужим недостаткам и слабостям, могут испортить жизнь даже самым терпеливым партнерам. Ну кто еще может устроить скандал из-за того, что чашки стоят неровной линией?
Весы
Весы отличаются перманентной переменчивостью и бездумной влюбчивостью, что нелегко переживать тем их партнершам, которые прежде всего ценят в отношениях постоянство и верность. Если не получается игнорировать такое их поведение, либо не связывать с ними свою жизнь.
Козерог
Козероги производят впечатление людей скромных и непритязательных, но обманчивое впечатление. В любых партнерских отношениях они являются диктаторами, и это – во избежание оследующих разочарований – необходимо учитывать тем, кто собирается строить с ними партнерские отношения.
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