Астролог назвал самых страстных мужчин Зодиака

Считается, что все мужчины думают только об одном – женщинам не надо объяснять, о чем именно, а потому являются страстными по определению.

На самом деле это так и одновременно не так. Основной инстинкт действительно часто руководит их поведением и поступками, любвеобильность каждого конкретного мужчины зависит от многих других причин, в том числе и от времени рождения. Астролог Людмила Булгакова назвала самых страстных мужчин Зодиака.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Мужчины-Стрельцы являются соблазнителями по определению – еще не родилась такая женщин, которую они не могли бы очаровать. Красавцы, оптимисты, доброжелательные, с прекрасным чувством юмора – они не разочаровывают свою пассию ни в моральном, ни в материально плане. Правда, наслаждаться обществом мужчины-Стрельца его даме доведется недолго: завоеванная крепость недолго будет ему интересна, и он отправится на поиски новой.

Рак (22.06 – 22.07)

Мужчины-Раки часто производят обманчивое впечатление: они кажутся скромными и стеснительными, хотя – при ближайшем рассмотрении – оказывается, что они способны на настоящий ураган чувств. Прибавьте сюда обаяние, которым они обладают, и станет понятно, насколько страстными любовниками они являются. К тому же представители этого знака – одни из самых верных представителей Зодиака: чаще всего они, как лебеди, выбирают спутниц жизни раз и навсегда.

Телец (21.04 – 21.05)

Мужчины-Тельцы обладают замедленной реакцией: любовь с первого взгляда – не для них, они долго присматриваются к своей избраннице и, только сделав вывод, что она отвечает всем его требованиям, бросаются в роман – как в омут головой. Они могут продемонстрировать страсть такой силы, что позавидует самый мощный вулкан: с шумом, гамом и электрическими искрами. Проживут мужчины-Тельцы со своей пассией всю жизнь или быстро расстанутся, зависит от множества факторов – единого закона тут нет.

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