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- Астрология
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Астролог назвал самых умных мужчин Зодиака
Ум не является гендерной категорией, он присущ представителям как мужского, так и женского пола. Однако самые умные знаки Зодиака среди женщин и среди мужчин не совпадают.
Многим из нас хочется видеть рядом умного спутника жизни. Астролог Людмила Булгакова назвала самых умных мужчин Зодиака.
Водолей
Мужчины-Водолеи, одна из главных черт которых — умение не только выдвигать поистине гениальные идеи, но и успешно воплощать их в жизнь. При этом непонятно, откуда они их берут — иногда создается впечатление, что свои феноменальные и выдающиеся мысли они получают напрямую из космоса.
Дева
Главное оружие мужчин-Дев — железная логика и умение просчитывать все вероятные варианты своих действий не на один или два, а на несколько шагов вперед — их можно настоящими шахматистами Зодиака. Не стоит даже пытаться спорить с представителями этого знака — они в любом случае будут правы.
Козерог
Козероги-мужчины подчиняют свою жизнь и деятельность рациональности, определить и наметить которую можно, только хорошо пораскинув мозгами, а в них у представителей этого знака недостатка не наблюдается. Отличает их и железная дисциплина, без которой не удастся воплотить в жизнь никакую идею.
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