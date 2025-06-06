Астролог назвал самых умных мужчин Зодиака

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Содержание Водолей Дева Козерог

Многим из нас хочется видеть рядом умного спутника жизни. Астролог Людмила Булгакова назвала самых умных мужчин Зодиака.

Водолей

Мужчины-Водолеи, одна из главных черт которых — умение не только выдвигать поистине гениальные идеи, но и успешно воплощать их в жизнь. При этом непонятно, откуда они их берут — иногда создается впечатление, что свои феноменальные и выдающиеся мысли они получают напрямую из космоса.

Дева

Главное оружие мужчин-Дев — железная логика и умение просчитывать все вероятные варианты своих действий не на один или два, а на несколько шагов вперед — их можно настоящими шахматистами Зодиака. Не стоит даже пытаться спорить с представителями этого знака — они в любом случае будут правы.

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Козерог

Козероги-мужчины подчиняют свою жизнь и деятельность рациональности, определить и наметить которую можно, только хорошо пораскинув мозгами, а в них у представителей этого знака недостатка не наблюдается. Отличает их и железная дисциплина, без которой не удастся воплотить в жизнь никакую идею.

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