Астролог назвал самых умных женщин Зодиака

Ум и хитрость, которую обычно приписывают представительницам прекрасного пола, далеко не одно и то же.

А между тем среди них есть те, кто – в плане умственных и интеллектуальных качеств – даст сто очков форы любому мужчине. Астролог Людмила Булгакова назвала самых умных женщин Зодиака.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – так уж они строены – все схватывают на лету, поэтому трудно найти сферу деятельности, в которой они бы ни разбирались – причем не по верхам, а глядя в самый корень. Пожалуй, нет вопроса, в отношении которого они не могли высказать свое экспертное мнение, если же о чем-то они высказать его не могут, им вполне достаточно интернета и пяти минут времени – представительницы этого знака прекрасно знают, что и где нужно искать, а из нескольких версий обязательно выберут единственно верную.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – пожалуй, единственный знак, представительницы которого объединяют в себе не только женские, но и мужские когнитивные способности, что увеличивает их конкурентоспособность, по сравнению с другими, в два раза. В решении серьезных проблем они, как правило, используют как интуитивный, так и логический подход, что позволяет им найти ответ на самый сложный и важный вопрос, чем всегда пользуются, обходя на повороте тех, кто – в недобрый для себя час – решил с ними соревноваться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам их умственные способности не всегда даются от рождения – чаще всего они приобретают их эмпирическим путем, делая пробы и совершая ошибки. Конечно, на это уходит некоторое время, зато их знания, подкрепленные опытом, ценятся гораздо больше, чем те, которые почерпнуты из учебников. К тому же представительницы знака хорошо умеют пользоваться тем, что знают и умеют: они всегда "бьют" без промаха, попадая в цель даже с большого расстояния – там, где другие чаще всего промахиваются.

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