Астролог назвал самых ужасных жен по знаку Зодиака

В семейной жизни многое – если не все – зависит от правильного выбора, сделать который бывает сложно.
Нашу бдительность затмевает страсть, которую мы испытываем к близкому человеку, но когда первый ее угар проходит, открываются глаза на недостатки второй половинки: с одними из них можно мириться, с другими – нет. Астролог Людмила Булгакова назвала самых ужасных жен по знаку Зодиака.
Скорпион
Скорпионы могут показаться женой мечты – они привлекательны, обладают художественным вкусом и магической притягательностью, но тем, кто ценит личную свободу, не стоит связывать с ними жизнь. Представительницы знака держат партнера под постоянным контролем, что не всем подходит.
Близнецы
Близнецы, главным качеством которых является непостоянство, могут вывести из себя кого-угодно. Трудно найти общий язык с человеком, который сам с собой не в состоянии договориться – сегодня ему нужно одно, завтра, а послезавтра он и сам не скажет, чего на самом деле хочет.
Овен
Овны не признают полутонов: у них существует только черное или белое, добро или зло, хотя жизнь сложнее и многогранное. Но представительницы знака, руководствуясь собственным максимализмом, могут испортить существование тем, кто находятся радом – прежде всего, мужьям.
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