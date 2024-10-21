Астролог назвал самых верных мужей по знаку Зодиака

Вступая в брак, молодожен обещают хранить верность друг другу, но удается это далеко не всем.
Интересно, что степень верности своего партнера вполне можно выяснить, зная дату его рождения, хотя, конечно, стопроцентной гарантии этот – как и любо другой – способ дать не может, но, тем не менее, почему к доводам звезд не прислушаться. Астролог Людмила Булгакова назвала самых верных мужей по знаку Зодиака.
Рак
Раки самой главной ценностью в жизни считают семью, поэтому стараются избегать всего, что может ей повредить, а к таким факторам относятся и любые связи на стороне. И уж, конечно, они сто раз подумают, прежде чем уйти из семьи, и, в конце концов, примут отрицательное решение.
Козерог
Козероги практически не изменяют своим вторым половинкам, потому что у них банально нет на это времени – романтические отношения требуют его в большом количестве, а они слишком заняты работой и карьерой, даже служебные – без отрыва от производства – романы ими не приветствуются.
Телец
Тельцы слишком ленивы для ого, чтобы совершать лишние телодвижения, тем более, что без них, коль скоро они уже состоят в отношениях, вполне можно обойтись. Для тоо, чтобы представители знака изменили своей второй половинке и, уж тем более, ушли из семьи, нужны веские основания.
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