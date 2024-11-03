Астролог назвал самых ветреных женщин по знакам Зодиака

Одним из самых главных качеств, которые мы ценим в других людях, особенно, если речь идет о серьезных отношениях, это постоянство.

Вот только далеко е все могут им похвастаться, а, значит, те, кто ценит серьезность намерений и поведения, с ними лучше дела не иметь. Астролог Людмила Булгакова назвала самых ветреных женщин по знаку Зодиака.

Близнецы

У Близнецов ветреность проявляется в том, что они не могут долго придерживать одной линии поведения: сегодня им хочется быть верными и преданными человеку, которого они любят, а уже завтра они пускаются во все тяжкие, меняя кавалеров как перчатки, и так – до бесконечности.

Водолей

Водолеи слишком взбалмошны для того, чтобы быть постоянными в чувствах, причем, почему они сегодня любят кого-то одного, а завтра – совсем другого, не в стоянии объяснить даже они сами, о других – даже хорошо знающих их людях – и говорить не приходится.

Весы

Весы могут быть эмоционально стабильными в отношениях с близким человеком, но только после того как придут во внутреннее равновесие, а до тех пор их может «бросать» из стороны в сторону: то им хочется на юг – то на север, то холодного – то горячего, в общем, никакого постоянства.

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