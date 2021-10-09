Астролог назвал самых ветреных женщин Зодиака

Они легкомысленны и непостоянны, могут не только резко поменять настроение, но и изменить жизнь – как свою, так и чужую.

Правда, трудно сказать, какие чувства чаще испытывают по отношению к ним окружающие – осуждение или восхищение. Астролог Людмила Булгакова назвала самых ветреных женщин Зодиака.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – знак воздуха, поэтому неудивительно, что они обладают подвижной психикой, что часто заносит их, что называется, не в ту степь. Этим своим качеством они обязаны еще и присущей им двойственности характера, что зачастую делает общение с представительницами знаками практически невыносимым. Сегодня они говорят одно, а завтра – совсем другое, переворачивая свои предыдущие "показания" с ног на голову, причем касается это не только их слов, но и дел.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – еще один воздушный знак, представительниц которого "благодаря" их легкомыслию и ветрености носит по волнам жизни как щепку. Они часто попадают в самые невероятные ситуации, из которых – надо отдать им должно – выпутываются легко и без последствий, выходя сухими из воды. Каждый раз после такого случая они обещают себе – и другим – что попались на удочку своей беспечности в последний раз, но при первой же удобной возможности снова уходят в загул.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы не скучают сами и не дают скучать тем, кто находится рядом с ними. Казалось бы, еще вчера они собирались сидеть дома и никуда не высовываться, а уже сегодня, побросав в сумку только самое необходимое, отправляются на край света – разумеется, если эпидемическая обстановка им это позволяет. Не менее ветрены представительницы знака и в отношениях: клятвы в любви, которые они приносят сегодня, уже завтра не будут ничего для них значить – они найдут себе новое увлечение.

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