Астролог назвал самых влиятельных женщин по знаку Зодиака 

Роль женщин в обществе изменилась – они давно перестали быть ведомыми и стали ведущими, а, значит, активными.

Неудивительно, что они не менее – а иногда и более – влиятельны в профессии и бизнесе, чем мужчины. Но у одних это получается лучше, а у других – хуже. Астролог Людмила Булгакова назвала самых влиятельных женщин по знаку Зодиака.

Близнецы

Близнецы, несмотря на кажущееся легкомыслие, умеют грамотно выстраивать отношения с нужными людьми и, что для них еще важнее, не стесняют пользоваться этими связями в своих интересах. Они крутят людьми как хотят, влияя на них и заставляя их действовать.

Лев

Львы являются влиятельными в силу своего авторитета, которым обладают от природы – даже ошибаясь, они ведут себя настолько уверенно что никому и в голову не приходит сомневаться в их словах. В результате им удается «надавить» на любого человека и заставить его сделать все по-своему.

Дева

Дев с полным правом можно назвать «серыми кардиналами» звездного круга – они действуют тайно и скрытно, но степень их влиятельности от этого меньше не становится. Тихо и незаметно, при помощи закулисных интриг, они могут добиться любой цели, которую перед собой поставили.

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