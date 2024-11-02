Астролог назвал самых заботливых отцов по знакам Зодиака

Вступая в брак, мы далеко не всегда думаем о том, каким отцом станет наш избранник.

Гораздо больше нас интересует, каким он будет мужем, что, конечно же, имеет огромное значение, но родительские качества имею не менее – а иногда и более – важное значение. Астролог Людмила Булгакова назвала самых заботливых отцов Зодиака.

Рак

Раки – как самый семейный знак Зодиака – всегда ставят интересы родных людей выше своих собственных, и особое место в их домашней иерархии занимают дети. Такие отцы окружают своих чад такой заботой и вниманием, которой не могут соответствовать – они нянчат их как наседка.

Телец

Тельцы делают все для того, чтобы их дети ни в чем не нуждались. Причем, они не только зарабатывают деньги, но и обеспечивают своих отпрысков всем необходимым – выбирают самое лучшее, не глядя на цену, и, что немаловажно, не станут ругать их за то, что они что-то порвали или сломали.

Весы

Весы – отличие от других представителей Зодиака – никогда не жалеют времени за занятия со своими детьми, причем, ведут себя с ними на равных, не выставляя дистанцию «отец – ребёнок». Поэтому детям с ними всегда интересно – они воспитывают их посредством познавательных игр.

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