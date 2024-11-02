Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астролог назвал самых заботливых отцов по знакам Зодиака

Астролог назвал самых заботливых отцов по знакам Зодиака

Прогноз астролога / Фото: Credits

Вступая в брак, мы далеко не всегда думаем о том, каким отцом станет наш избранник. 

Гораздо больше нас интересует, каким он будет мужем, что, конечно же, имеет огромное значение, но родительские качества имею не менее – а иногда и более – важное значение. Астролог Людмила Булгакова назвала самых заботливых отцов Зодиака. 

Рак

Раки – как самый семейный знак Зодиака – всегда ставят интересы родных людей выше своих собственных, и особое место в их домашней иерархии занимают дети. Такие отцы окружают своих чад такой заботой и вниманием, которой не могут соответствовать – они нянчат их как наседка. 

Телец

Тельцы делают все для того, чтобы их дети ни в чем не нуждались. Причем, они не только зарабатывают деньги, но и обеспечивают своих отпрысков всем необходимым – выбирают самое лучшее, не глядя на цену, и, что немаловажно, не станут ругать их за то, что они что-то порвали или сломали. 

Весы

Весы – отличие от других представителей Зодиака – никогда не жалеют времени за занятия со своими детьми, причем, ведут себя с ними на равных, не выставляя дистанцию «отец – ребёнок». Поэтому детям с ними всегда интересно – они воспитывают их посредством познавательных игр. 

Читайте также:

Подделывали даже МРТ: в Одессе ГБР раскрыло схему продаж инвалидности от МСЭК

Подделывали даже МРТ: в Одессе ГБР раскрыло схему продаж инвалидности от МСЭК

Похожие темы:

Следующая публикация