Астролог назвал самых завистливых подруг Зодиака

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Содержание Дева Рыбы Близнецы

Увы, далеко не все друзья-приятели способны — и хотят — нам ее оказать.

А некоторые и наоборот — всячески, тайно или явно, демонстрируют нам свою недоброжелательность, которая зачастую продиктована банальной завистью. Астролог Людмила Булгакова назвала самых завистливых подруг Зодиака.

Дева

Девы часто манипулируют окружающими, обвиняя их в зависти, хотя сами в рейтинге завистливых подруг находятся, пожалуй, на первом месте. Всему виной присущий представительницам знака перфекционизм: увидев у своей — даже лучшей — подруги то, чего нет у них самих, они никогда и ни за что ей этого не простят.

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Рыбы

Рыбы, завидуя близкой подруге, вроде бы, и не ведут себя откровенно враждебно, но скрыть своих негативных чувств все-таки не могут. Их зависть проявляется в постоянных сравнениях человека, который вызывает у них досаду, с другим, как им кажется, более успешным, тем самым они принижают его успехи и достижения.

Близнецы

Близнецы умеют скрывать свою зависть и, надо признать, им это прекрасно удается. Более того, они могут наступить ей «на горло» и даже — в случае необходимости — помочь более удачливой, чем они, подруге. Но негативные эмоции все-таки найдут выход, приняв вид шуток, которые ближе к иронии, чем к юмору.

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