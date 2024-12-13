Астролог назвал самых здравомыслящих женщин Зодиака

Принято ошибочно считать, что в основе женского поведения лежат эмоции, которые с трудом уживаются с доводами разума.

В эмоциональности женщинам действительно не откажешь, но далеко не все его представительницы опираются только на них – думать, сопоставлять, прослеживать причинно-следственные связи и делать выводы они умеют ничуть не хуже мужчин. Астролог Людмила Булгакова назвала самых здравомыслящих женщин Зодиака.

Дева

Девы прагматичны и предусмотрительны – они ничего не делают, не просчитав последствия своих – как профессиональных, так и отношенческих – поступков на несколько ходов вперед. Не стоит и надеяться их перехитрить или переиграть – они заранее знают, что попытается предпринять противник.

Козерог

Козероги практичны, поэтому редко попадают в ситуацию, из которой выходят с потерями – напротив, как правило, они всегда оказываются «в плюсе». Повлиять на них всерьез могут только обстоятельства непреодолимой силы, но они и к ним умудряются подготовиться.

Телец

О Тельцах нельзя сказать, что они начисто лишены эмоций, но, как типичные представители знака Земли, он отличаются хозяйственностью, основательностью и, можно сказать, крестьянской мудростью, которая в любых ситуациях удерживает их от ошибок и опрометчивых поступков.

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