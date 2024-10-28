Астролог назвал самых жестоких женщин по знакам Зодиака

Долгое время принято было считать, что жестокость не присуща женщинам, но на самом деле это не так.

Психологи считают, что женщины склонны к такому – негативному – качеству человеческой натуры даже больше, чем мужчины. Астролог Людмила Булгакова назвала самых жестоких женщин Зодиака.

Овен

Овны, как правило, фанатично преданы своей идее или своему роду занятий, поэтому не щадят тех, кто – как им кажется – препятствует их воплощению в жизнь. Пытаясь вынудить оппонента признать свою ошибку, они могут быть по-настоящему жестокими, так что лучше с ними в такие споры не вступать.

Дева

Девы, несмотря на внешнюю холодность, живут сильнейшими страстями, и горе тому, кто помешает им сделать то, что они для себя наметили, даже если это касается порядка, наведенного ими в доме, где все чашки в кухне должны быть повернуты в одну сторону, а полотенца висеть по одно линии.

Козерог

Козероги не знают жалости ни к кому, начиная с посторонних им людей и заканчивая близкими – любимыми, родителями, детьми, что часто идут последним только на пользу. Впрочем, так же строги представители знака и к себе самим, но это, как говорится, уже совсем другая история.

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