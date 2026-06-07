Астролог назвал склонные к тревожности знаки Зодиака

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С такими людьми очень трудно общаться, потому что они могут превратить в ад существование людей, которые находятся рядом.

Астролог Людмила Булгакова назвала склонные к тревожности знаки Зодиака.

Рак

Раки — самый меланхоличный знак Зодиака, представители которого отличаются редкостной мнительностью. Они ждут плохого от любых — даже позитивных и приятных — событий, поэтому тревожность — их постоянный жизненный спутник, а их ожидания время от времени оправдываются. .

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Дева

Девы склонны к постоянному анализу — они не оставляют без внимания ничего: происходящие с ними события, чужие слова и даже намеки или молчание — все идет в ход. Зачастую они приходят к выводу, что ничего хорошего они им не предвещают, но есть и «плюс»: они понимают, как избежать негатива.

Близнецы

Голова Близнецов похожа на большой компьютер, в котором ежечасно и ежеминутно обрабатывается большой объем информации. На выходе представители знака получают несколько вариантов развития событий, среди которых есть и откровенно негативные, из-за которых они и тревожатся.

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