Астролог назвал склонные к военной службе знаки Зодиака

Сейчас, когда многие мужчины и женщины выбирают карьеру профессиональных военных, закономерен вопрос: какие знаки Зодиака больше других годны к военной службе.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, склонные к военной службе.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов астрологи справедливо считают лучшими солдатами Зодиака: они дисциплинированы, спокойны и выдержаны, их довольно трудно вывести из себя – для этого необходимо приложить значительные усилия, но, коль скоро это произойдет, они смогут дать отпор любому неприятелю. К тому же при всей своей любви к роскоши и комфорту, они довольно легко мирятся с временными неудобствами, если понимают, что это необходимо.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы часто становятся образцовыми солдатами, которые дослуживаются до звания генерала. В мирное время они – душа компании, поскольку на все невзгоды реагируют легко и с юмором, в военное время сражаются, не щадя не только здоровья, но и жизни, за что получают награды и благодарность от начальства. К казарме, в которой им подолгу приходится жить, представители знака относятся, как к родному дому, – они легко переносят жизненные трудности и без напряжения их преодолевают.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, будучи знаком молодого, яркого и сильного огня, по-хорошему задиристы и воинственны, поэтому военную службу считают своим призванием – представители этого знака часто поступают в военные училища, чтобы стать офицерами. В былые времена им не было цены на дуэлях, сейчас же они готовы повоевать за правое дело, так что их присутствие в любом военном подразделении пойдет на пользу последнему.

Читайте также: Что мы знаем о всех 12 знаках Зодиака

Больше прогнозов ищите в разделе "Астрология"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку