Астролог назвал склонные к военной службе знаки Зодиака

Сейчас, когда многие мужчины и женщины выбирают карьеру профессиональных военных, закономерен вопрос: какие знаки Зодиака больше других годны к военной службе.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, склонные к военной службе.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцов астрологи справедливо считают лучшими солдатами Зодиака: они дисциплинированы, спокойны и выдержаны, их довольно трудно вывести из себя – для этого необходимо приложить значительные усилия, но, коль скоро это произойдет, они смогут дать отпор любому неприятелю. К тому же при всей своей любви к роскоши и комфорту, они довольно легко мирятся с временными неудобствами, если понимают, что это необходимо.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцы часто становятся образцовыми солдатами, которые дослуживаются до звания генерала. В мирное время они – душа компании, поскольку на все невзгоды реагируют легко и с юмором, в военное время сражаются, не щадя не только здоровья, но и жизни, за что получают награды и благодарность от начальства. К казарме, в которой им подолгу приходится жить, представители знака относятся, как к родному дому, – они легко переносят жизненные трудности и без напряжения их преодолевают.
Овен (21.03 – 20.04)
Овны, будучи знаком молодого, яркого и сильного огня, по-хорошему задиристы и воинственны, поэтому военную службу считают своим призванием – представители этого знака часто поступают в военные училища, чтобы стать офицерами. В былые времена им не было цены на дуэлях, сейчас же они готовы повоевать за правое дело, так что их присутствие в любом военном подразделении пойдет на пользу последнему.
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