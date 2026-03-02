- Дата публикации
-
Астрология
- Астрология
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые умеют вызывать доверие у других людей
Доверие — одно из качеств в коммуникации с другими людьми, без которого она затруднительная, а порой и вовсе невозможна.
Чаще всего доверие между людьми возникает не сразу — его надо добиться, но случается и так, что мы испытываем его практически мгновенно, когда мы вдруг понимаем, что новому знакомому хочется рассказать то, о чем мы умалчиваем в разговорах с другими людьми.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют вызывать доверие.
Весы
Весы — настоящие гении общения: они инстинктивно чувствуют, как дать другому человеку понять, что он многое значит в их жизни. При этом они не лукавят — они действительно видят моральную ценность своего собеседниками прямо говорят ему об этом, а тот, в свою очередь, готовы рассказать им обо всех своих секретах.
Скорпион
Скорпионы обладает качеством, которое располагает к ним любого собеседника — они умеют слушать, а это при любом общении является наиважнейшим условием. При этом они не перебивают того, с кем разговаривают, что вызывает доверие и желание поделиться тем, о чем умалчивают, разговаривая с другими людьми.
Лев
Львы умеют производить впечатление на тех, с кем они общаются. При первом знакомстве собеседники не верят своему счастью, узнав, что такой — во всех отношениях — замечательный человек обратил на них внимание. Когда же он снисходит до них, давая понять, что является простым и доступным, доверие возникает сразу и навсегда.
