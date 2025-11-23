Астролог назвал женщин Зодиака, для которых неважно материальное положение любимого мужчины

Гороскоп / © Credits

Многие считают, что не готовы жертвовать своим комфортом даже романтических чувств, предпочитая любовь с комфортом, но есть и те, кто может пренебречь внешними атрибутами ради внутренней гармонии.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, для которых неважно материальное положение любимого мужчины.

Рыбы

Рыбы-женщины милосердны и сострадательны, любовь для них зачастую является синонимом жалости. Они никогда не бросят того, кого другие считают неудачником — наоборот, будут всячески поддерживать и помогать ему, и довольно часто их усилия приводят к успеху — им удается делать любимого человека успешным.

Водолей

Водолеи, религией которых является творчество, в любых отношениях — и личные в этом смысле исключением не являются — смотрят не на материальное положение или статус своего партнера, а на совпадения в мировоззрении. Если они одинаково смотрят на самые разные — прежде всего, творческие — моменты, больше им ничего не надо.

Стрелец

Стрельцы вообще редко смотрят на материальное положение своего партнера — если есть любовь, все остальное не имеет для представителей знака никакого значения. Под влиянием чувств они готовы идти на любые жертвы — в том числе, и финансового свойства, но ровно до того момента, пока их чувства не угаснут — после этого они ничего не простят.

