Астролог назвал женщин Зодиака, из которых получаются выдающиеся актрисы

Хотя есть среди нас те, кто мог бы сделать карьеру в кино или театре уже по самому факту своего рождения. Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, из которых получаются выдающие актрисы.

Близнецы

Женщины-Близнецы — по причине присущей им двойственности натуры — часто играют в жизни, меняя маски с «трагедии» на «комедию», а затем обратно, поэтому лицедействовать на экране или сцене им, как говорится, сам бог велел, вот они и перевоплощаются любых персонажей. Под этим знаком родились Мэрилин Монро, Анжелина Джоли и Николь Кидман.

Лев

Женщины-Львы величественны и царственны от природы без них некому было бы играть королев и богинь, у них же это получается так, будто бы они родились в монаршей семье — манеры, стиль общения, речь соответствуют аристократическому происхождению. Среди актрис, родившихся под таким знаком, надо назвать Шарлиз Терон, Холли Берри и Мадонну.

Весы

Женщины-Весы обладают утонченной красотой, чувственностью и сексуальностью, что заставляет мужчин в зрительном зале терять голову — никто может устоять перед их очарованием даже во взрослом возрасте — об их блистательности в юности можно не говорить. Представительницы знака в актерской среде Брижит Бардо, Монику Беллуччи и Кейт Уинслет.

