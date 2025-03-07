Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астролог назвал женщин Зодиака, которые часто предпочитают партнеров, старше их по возрасту

Астролог назвал женщин Зодиака, которые часто предпочитают партнеров, старше их по возрасту

Прогноз астролога / Фото: Credits

Брак, в котором один партнер значительно старше другого, издавна назывался неравным и порицается общественной моралью. 

В наше время многие вещи воспринимаются проще, поэтому к разнице в возрасте между любящими людьми мы привыкли и не считаем ее проблемой, тем более что есть те, кому нравится видеть рядом с собой взрослых мужчин. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые предпочитают партнеров старше их по возрасту. 

Рак

Раки-женщины нуждаются в перманентной заботе и покровительстве, которые ровесники не всегда могут им обеспечить, именно поэтому они и останавливают свой выбор на мужчинах, которые годятся им в старшие братья, а иногда и в отцы – с ними они чувствуют себя защищенными. 

Весы

Весам – и относящиеся к знаку представительницы прекрасного пола в этом смысле не исключение – обладают изрядной долей инфантилизма, из-за которого нуждаются в том, чтобы кто-то решал за них их проблемы, а на партнера, который старше и опытнее, всегда можно их переложить. 

Скорпион

Скорпионы не могут общаться с людьми, которые им неинтересны, а уж о том, чтобы жить с таким человеком, и речи быть не может. Поскольку ровесники не обладают нужным количеством знаний, да и мало чего в жизни добились, представительниц знака тянет к тем, кто постарше. 

Читайте также:

Жесткие заявления разведчика, который уничтожил танк оккупантов: как можно гоцать под российскую музыку?!

Жесткие заявления разведчика, который уничтожил танк оккупантов: как можно гоцать под российскую музыку?!

Похожие темы:

Следующая публикация