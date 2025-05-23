Астролог назвал женщин Зодиака, которые легко привыкают к одиночеству

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Содержание Водолей Дева Овен

Но одним достаточно пробыть в таком состоянии несколько часов в неделю, чтобы морально восстановиться, а другие могут «зависнуть» в нем надолго — на годы, а иногда и на всю жизнь. Однако вопрос не в его продолжительности, а в том, как быстро тот или иной человек смиряется с ним. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые легко смиряются с одиночеством.

Водолей

Водолеи взбалмошны и непредсказуемы по своей природе, поэтому выдержать их общество могут далеко не все, а они, в свою очередь, страдают из-за того, что их не понимают. Им проще никому ничего не объяснять и в случае чего ни перед кем не извиняться, а это возможно только в одиночестве.

Дева

Девы любят порядок во всем — от бытовых условий до состояния мыслей, а найти человека, который идеально соответствовал бы им в этом отношении, редко представляется возможным. Вот и получается, что им проще находиться наедине с собой — в таком случае никто не будет вносить хаос в их идеально налаженную жизнь.

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Овен

Овнов, которых отличает решительность и независимость, тяготит необходимость советоваться с кем-то, принимая важные — и не очень — жизненные решения. Они предпочитают делать это самостоятельно, для чего находящийся рядом человек — лишний, а вот одиночество освобождает их от ненужной обузы.

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